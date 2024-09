Caritas übergibt Pflegeheim in Admont an Private

Zuerst die angekündigte Schließung des Demenz-Tageszentrums in Graz, dann der Rückzug aus dem Bereich mobile Pflege (er wird von der Volkshilfe übernommen) – nun setzt die steirische Caritas noch eine weitere Änderung im Pflegebereich um: Das Heim in Frauenberg (Gemeinde Admont) wird mit 1. November an einen privaten Betreiber übergeben: die Mavida-Gruppe aus Kärnten.