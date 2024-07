Trotz steigender Nachfrage: Aus für Demenz-Zentrum

Freie Plätze sind rar

Und auch wenn man betont, die Betroffenen beim Übergang in eine neue Einrichtung oder in eine andere Versorgungsform „unterstützen“ zu wollen, stehen die Patienten und deren Angehörigen wohl vor einer ungewissen Zukunft. Denn freie Plätze sind bei den verbleibenden zwei Spezialeinrichtungen in Graz rar.