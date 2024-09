Druck nimmt zu: Caritas stellt mobile Pflege ein

„Wir spüren die wirtschaftlichen und arbeitsmarkttechnischen Rahmenbedingungen gleich wie alle anderen Organisationen. Auch uns trifft die Teuerung, auch uns trifft der Fachkräftemangel, und in der Pflege schlägt sich die demografische Entwicklung doppelt nieder: Es gibt mehr ältere Menschen, die Pflege brauchen, gleichzeitig stehen nicht so viele Kräfte zur Verfügung, wie das notwendig wäre. Daher wird sich allgemein strukturell in der Pflegelandschaft in der Steiermark einiges ändern müssen”, so Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler. Über neue Formen und Kooperationen muss also nachgedacht werden. Mögliche Änderungen sollen in Abstimmung der Träger mit der Landespolitik entwickelt werden, ebenso wie die Mittel dafür aufgebracht werden.