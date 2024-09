„Luxuswohnungen für Migranten“: FPÖ plant Proteste

Wie berichtet, hat setzen Diakonie und der Fonds Soziales Wien (FSW) in der Favoritenstraße 185 ein neues Projekt um. Flüchtlinge und migrantische Familien werden hier fit für den Arbeitsmarkt gemacht. Dafür dürfen sie in der nagelneuen Anlage wohnen, wofür sie laut Stadt Wien aber auch Miete bezahlen sollen. Die Frage ist: Ab wann und in welchem Ausmaß?