Fernseher im Kinderzimmer sollte tabu sein

„Immer verfügbar“

Einer Umfrage der Gebrauchtwarenplattform „willhaben“ zufolge sind Bildschirme mit TV-Empfang oder angeschlossener Spielekonsole in vielen Kinderzimmern Österreichs zu finden. In Vorarlberg und Oberösterreich stehen hingegen eher selten Flimmerkisten in Jugendräumen.