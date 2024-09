Warum Stress den Körper sauer macht

Welche Folgen drohen, und was kann man tun?

Langfristig kann die Kombination aus Übersäuerung und Stress daher weitreichende Gesundheitsschäden nach sich ziehen. Besonders die Gelenke (Gicht) leiden unter einer zu hohen Säurebelastung, aber auch das Immunsystem. Wie kann man daher Problemen vorbeugen? Zuallererst muss man erkennen, was die Übersäuerung auslöst. Ist es Stress, sollte man versuchen, diesen so weit wie möglich zu vermeiden oder gut mit ihm umzugehen.