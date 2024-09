Sophia Loren feiert 90: Geheim-Party der Familie!

Als Sophia Loren 1962 ihren ersten Oscar gewann, lag sie im Bett. War trotz Nominierung in Rom geblieben, weil in Hollywood noch nie eine Ausländerin in einem ausländischen Film den Preis für die beste Hauptrolle bekommen hatte. Zudem war die Konkurrenz enorm: allein schon Audrey Hepburn in „Frühstück bei Tiffany“. Doch dann läutete in Rom nachts das Telefon. Am Apparat war Cary Grant, der in den Hörer schrie: „Sophia, du hast gewonnen, gewonnen, gewonnen.“