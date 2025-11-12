Vorteilswelt
„Nur noch peinlich!“

„Bulle von Tölz“-Legende Katerina Jacob rechnet ab

Society International
12.11.2025 13:00
Katerina Jacob hat genug vom Glamour: Der „Bulle von Tölz“-Star rechnet auf Facebook knallhart ...
Katerina Jacob hat genug vom Glamour: Der „Bulle von Tölz“-Star rechnet auf Facebook knallhart mit der Promi-Blitzlichtwelt ab.(Bild: Hein Hartmann / Action Press / picturedesk.com)

„Der Landarzt“, „Der Bulle von Tölz“, „Polizeiruf 110“ – sie ist einer der beliebtesten TV-Stars im deutschsprachigen Raum – jetzt spricht sie Klartext! Schauspielerin Katerina Jacob (67) hat in einem langen Facebook-Posting ordentlich mit der Glitzerwelt der Stars und Sternchen abgerechnet.

0 Kommentare

Die gebürtige Münchnerin, die durch ihre Rolle als resolute Kommissarin Sabrina Lorenz in der Kultserie „Der Bulle von Tölz“ (mit Ottfried Fischer) bekannt wurde, erklärte, dass sie mit dem Leben auf dem roten Teppich endgültig abgeschlossen hat.

„Je älter ich werde, desto weniger habe ich Lust auf Veranstaltungen zu gehen“, schreibt Jacob. „Der rote Teppich wird stressiger – die vielen Blitzlichter, das Geschrei der Fotografen. Viele Prominente springen herum, machen Grimassen, Hauptsache, das Bild kommt in die Zeitung – peinlich.“

„Ich kenne kaum noch jemanden
Besonders bitter: Die Schauspielerin beklagt, dass sie bei Preisverleihungen kaum noch bekannte Gesichter sieht.

Vom roten Teppich aufs Sofa: Katerina Jacob tauscht Glamour gegen Ruhe, Hunde und ihr neues ...
Vom roten Teppich aufs Sofa: Katerina Jacob tauscht Glamour gegen Ruhe, Hunde und ihr neues Buchprojekt.(Bild: Marcus Brandt / dpa / picturedesk.com)

„Habe ich den Teppich hinter mich gebracht, stelle ich fest, dass ich höchstens fünf Prozent der Anwesenden noch kenne“, so Jacob. „Die Gespräche – immer gleich, immer belanglos, eigentlich jammert jeder.“

Auch die Veranstaltungen selbst hätten für sie ihren Reiz verloren: langweilige Moderatoren, vorhersehbare Preisträger und immer dieselben Gesichter. „Ich sitze in der hintersten Reihe – hab ich mir ausgesucht, dann kann ich verschwinden“, schreibt sie.

Am Ende verlässt Jacob die Veranstaltung einfach – heimlich, still und leise: „Mich vermisst niemand, diese Zeiten sind vorbei. Ich gehöre inzwischen zu den Dinosauriern der Branche.“

„Die Glitzerwelt gehört den Jungen“
Mit erstaunlicher Ehrlichkeit zieht Jacob Bilanz über ihre jahrzehntelange Karriere: „Der rote Teppich, die Bühne, die Glitzerwelt – das gehört den Jungen, die noch kämpfen. Ich bin müde, freu mich auf meine Hunde und mein Bett.“

Hier das Facebook-Posting von Jacob:

Sie blickt ohne Bitterkeit zurück – eher mit Erleichterung: „Früher gab es vielleicht weniger Lametta, aber gefühlt mehr Qualität. Bin ich traurig? Nein, eher erleichtert!“

Neues Kapitel: Buch statt Blitzlicht
Heute lebt Katerina Jacob zurückgezogen in Kanada und am Starnberger See. Statt Galas und Glamour widmet sie sich ihren Hunden, der Natur – und einem neuen Buchprojekt.

„Ich schreibe jetzt an meinem Buch weiter, schaue aufs Meer und hab Mitleid mit denen, die sich aufgeschnatzelt über den roten Teppich schlagen müssen“, schreibt sie zum Abschluss ihres Posts.

Ein ehrlicher, mutiger Abschied einer Schauspielerin, die über 50 Jahre lang fester Bestandteil der deutschen TV-Welt war – und nun Frieden gefunden hat mit einem Leben abseits des Rampenlichts.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
