„Bulle von Tölz“-Legende Katerina Jacob rechnet ab

Neues Kapitel: Buch statt Blitzlicht

Heute lebt Katerina Jacob zurückgezogen in Kanada und am Starnberger See. Statt Galas und Glamour widmet sie sich ihren Hunden, der Natur – und einem neuen Buchprojekt.

„Ich schreibe jetzt an meinem Buch weiter, schaue aufs Meer und hab Mitleid mit denen, die sich aufgeschnatzelt über den roten Teppich schlagen müssen“, schreibt sie zum Abschluss ihres Posts.