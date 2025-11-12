Papst Leo XIV. ist Fan von Sängerin Laura Pausini

Sie habe das Thema auch im Hinblick auf die Entscheidung gewählt, den 4. Oktober, den Gedenktag des heiligen Franziskus, wieder zu einem nationalen Feiertag in Italien zu machen. Zudem übergab die 51-Jährige dem Papst eine Gedenktafel von „Billiboard Women in Music“, einer Initiative, die die Stimmen und Präsenz von Frauen in der Musikbranche fördert. „Ich fühle mich unglaublich gesegnet. Das alles beeindruckt mich sehr“, sagte die Popsängerin, die mit dem Papst auf Spanisch sprach.