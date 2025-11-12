Liz Hurley heizt Fans im roten X-Mas-Bikini ein

Rechtzeitig zum Start der Weihnachtssaison sorgt Liz Hurley dafür, dass ihren Fans so richtig heiß wird. Der Grund: Die Schauspielerin zeigte sich auf Instagram mal wieder in sexy Posen im roten „Weihnachts“-Bikini.
60 Jahre waren noch nie so sexy wie bei Liz Hurley. Die Britin scheint seit ihren 20ern keinen Tag gealtert und sorgt mit ihrem beneidenswerten Body immer wieder für Schnappatmung bei ihren Fans.
Auch Heidi Klum gefällt‘s!
Rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit schlüpfte Hurley in einen Bikini, der wohl auch dem Weihnachtsmann rote Bäckchen bescheren würde. Das Modell, in dem sich die Schauspielerin vor einem Pool in Pose warf, war natürlich so rot wie Santas Mantel, nur um einiges hotter!
Klicken Sie sich hier durch die neuesten Bikini-Schnappschüsse von Liz Hurley:
Kein Wunder, dass sich da selbst Hurleys Liebster, Billy Ray Cyrus, zu einem Kommentar hinreißen ließ und kurzerhand drei rote Herzchen postete. Heidi Klum hingegen entschied sich für ein Flammen-Emoji sowie ein Emoji mit Herzchenaugen und schrieb dazu: „Fabelhaft.“
Auch die Fans kamen bei diesen Bildern aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. „Wie immer atemberaubend,” schrieb einer, und ein anderer fragte erstaunt: „Wie kann diese wunderschöne Frau bloß 60 sein?!?!?”
Tipps fürs perfekte Bikini-Foto
In der Vergangenheit hatte Hurley ihren Fans immer wieder Tipps für das perfekte Bikini-Foto gegeben. Ihr Rezept: den Body immer gut durchstrecken und auf ein perfektes Licht achten!
