Sophia Loren macht Armani zum 90er Liebeserklärung

„Liebe dich so sehr“

„Jahr für Jahr schreitet das Leben unaufhaltsam voran. Aber das Licht in deinen Augen wird für immer leuchten, und das Feuer deiner Leidenschaft wird nie erlöschen. Ganz gleich, wie alt wir sind. Egal, wie viel Zeit vergeht. Ich liebe dich so sehr, Sophia.“