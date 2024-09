Spekulant Benko: „Der Basquiat sieht ja mega aus“

Anfang November 2023 steht René Benko mit seiner Signa-Gruppe massiv unter Druck. In wenigen Tagen wird der Finanzjongleur den Beiratsvorsitz abgeben, in wenigen Wochen seine Signa Holding Insolvenz anmelden. Seltsames passiert in dieser hektischen Phase der Betriebsamkeit Benkos, in der er Vermögenswerte im Dickicht des Konzerndschungels verschieben ließ.