Eine Lebensversicherung um zwei Milliarden Euro

Angesichts der dramatischen Bilder aus dem Katastrophengebiet stellt sich fast zwangsläufig die Frage: Was wäre passiert, hätten sich über Vorarlberg derart immense Regenmassen ergossen? Diese Frage wurde beim jüngsten Regierungsfoyer auch Landeshauptmann Markus Wallner gestellt. Dessen Antwort fehlte es nicht an Deutlichkeit: „Hätte es in Graubünden so geregnet, dann hätten wir am Rhein ein Waterloo erlebt.“ Es sei reines Glück gewesen, dass Vorarlberg vor großem Unheil verschont geblieben ist.