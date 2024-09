Niederlage für Grüne: Energiegesetz ist vom Tisch

ÖVP-Klubobmann August Wöginger übt sich etwas mehr in Diplomatie, nutzt die ganze Causa aber dennoch für einen wahlkampftechnischen Seitenhieb in Richtung SPÖ: „Die SPÖ hat in letzter Minute neue Bedingungen gestellt, diese sind nicht erfüllbar und somit ist ein Beschluss nicht möglich.“ Die ÖVP werde aber „auch in Zukunft für Verhandlungen bereit“ stehen. „Selbstverständlich“ sei das EEG der Volkspartei ein wichtiges Anliegen.