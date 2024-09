Asylkrise: Griechen fürchten „Albtraum wie 2015“

Per Boot in die EU

Mehr als 30.000 irregulär Einreisende kamen hingegen von der türkischen Westküste per Boot auf den griechischen Inseln der östlichen Ägäis an. Außerdem stieg auch die Zahl jener, die sich direkt aus Libyen per Boot in Richtung Kreta auf den Weg machten – dort kamen bisher in diesem Jahr rund 3000 Menschen an.