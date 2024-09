Migranten an Grenze: Karner mit Weisung an Polizei

Am Donnerstag kritisierte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Ankündigung Karners, keine von Deutschland an der Grenze zurückgewiesenen Migranten aufzunehmen. Für ihn geht die Weigerung am Kern der Sache vorbei: Die Rechtslage sei eindeutig, sagte Herrmann in einem Interview mit der „Welt“.