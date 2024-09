Jetzt kontrolliert Deutschland alle Außengrenzen

Verschärfte Grenzkontrollen vorerst bis Ende Februar 2025

Wer nach Deutschland einreisen will, muss sich darauf einstellen, dass die Polizei die Papiere sehen will. Die Beamten kontrollieren auch Lieferwagen und Lkw und sehen nach, was diese geladen haben. All das passiert nur stichprobenartig, es wird also nicht jeder angehalten. Gelten sollen diese verschärften Grenzkontrollen vorerst bis 28. Februar 2025.