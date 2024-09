CSU-Partner will uns Migranten zurückschicken!

Attentate sorgen für politisches Umdenken in Deutschland

Derartige Forderungen, die sich auf das sogenannte Dubliner Übereinkommen stützen, sind in Deutschland in den vergangenen Wochen unter dem Eindruck von Attentaten verstärkt laut geworden. So ordnete die deutsche Bundesregierung zusätzliche Grenzkontrollen an und denkt auch über umfassende Zurückweisungen von Migranten an den Grenzen nach.