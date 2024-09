„Rhetorik“: Trump gibt Biden und Harris Mitschuld

Musk wegen Aufruf zu Gewalt in der Kritik

Für Aufsehen sorgte unterdessen einmal mehr US-Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk. In seinem Onlinedienst X schrieb Musk nach dem Vorfall in Florida: „Und niemand versucht, ein Attentat auf Biden/Kamala zu verüben.“ Später löschte er den Beitrag wieder. Mehrere X-Nutzer hatten den Satz als Aufforderung zur Gewalt gegen Biden und Harris gewertet.