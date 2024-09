Im Burgenland wird Hilfe für Flutopfer zugesagt

Auf die „Welle“ entlang der Leitha vorbereitet

In den Leitha-Gemeinden im Bezirk Neusiedl am See sind die Helfer noch immer in Alarmbereitschaft und kontrollieren die Pegelstände. In allen Orten wurden vorsorglich Sandsäcke gefüllt, wie Bezirkshauptfrau Ulrike Zschech beim Lokalaugenschein feststellte. In Nickelsdorf waren Brücken im Fokus, damit es keine Verklausungen gibt. „Diesem Druck würden sie vielleicht nicht standhalten“, sagte Bürgermeister Gerhard Zapfl. Der Komitatskanal ist von Sonntag auf Montag von 1,85 auf 2,10 Meter gestiegen. Die Leitha von 1,75 auf 1,90. Auch in Zurndorf wird patrouilliert. Nur eine Stelle nahe dem Grillplatz bereitete Sorgen. „Wir haben auf einer Länge von 40 Metern Sandsäcke aufgelegt, falls der Damm wegen einer dortigen Biberburg brechen sollte“, schilderte Bürgermeister Werner Friedl.