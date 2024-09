Erst Flut, jetzt der Sturm: Schule erneut zerstört

„Es ist eine große Katastrophe. Vor 50 Jahren hatten wir das Hochwasser in St. Radegund, vor 15 Jahren den Sturm Paula. Und jetzt kam beides innerhalb von drei Monaten“, sagt Bürgermeister Hannes Kogler (ÖVP). Er steht vor der Volksschule der Gemeinde, die das Ausmaß der Ereignisse am besten veranschaulicht: Im Juni musste das Gebäude wegen heftiger Überschwemmungen abgerissen werden, in den letzten zwei Monaten baute man ersatzweise Container auf, am Montag sollte dort der Unterricht starten. Doch in der Nacht auf Sonntag riss der Sturm das Dach der Volksschule weg – übrig blieb ein Anblick der Zerstörung.