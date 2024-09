Entschuldigung mit halbem Tarif im Pannen-Bad

Bad sperrt Ende des Monats wieder auf

Fest steht nun auch, was sich viele Salzburger seit Monaten fragen: Am 30. September sperrt das Bad mit abgesicherter Deckenkonstruktion wieder auf. Als Entschuldigung beträgt der Tagestarif nur fünf €. „Erboste Salzburger haben uns geschrieben: ,Reißt die Decke doch ab und sperrt wieder auf!’“, so Bürgermeister Bernhard Auinger und meint: „Dann wären wir aber aus der Gewährleistung draußen gewesen.“