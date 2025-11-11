20.000 Haushalte im Pinzgau ohne Stromversorgung

In Teilen von Zell am See, Piesendorf, Bruck und Thumersbach fiel am Dienstag gegen 8.20 Uhr der Strom aus. 20.000 Haushalte waren davon betroffen. Nach rund zehn Minuten konnte die Salzburg Netz GmbH die Versorgung zum Großteil wieder herstellen. Noch sind aber rund 1000 Kunden betroffen.
In der kommenden Stunde sollten auch die noch 1000 betroffenen Haushalte in Piesendorf wieder ans Netz gehen.
Die genaue Ursache für die Störung ist noch nicht bekannt, gibt die Salzburg AG bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.