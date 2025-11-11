20.000 Haushalte im Pinzgau ohne Stromversorgung

In Teilen von Zell am See, Piesendorf, Bruck und Thumersbach fiel am Dienstag gegen 8.20 Uhr der Strom aus. 20.000 Haushalte waren davon betroffen. Nach rund zehn Minuten konnte die Salzburg Netz GmbH die Versorgung zum Großteil wieder herstellen. Noch sind aber rund 1000 Kunden betroffen.