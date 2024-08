Im Pannenbad sind die Becken weiterhin leer

Die Sanierung ist erst für das nächste Jahr geplant. Tobias Fusban leitet die zuständige städtische Immobiliengesellschaft SIG. Er nennt als Grund für die lange Wartezeit die Sonderkonstruktion der Lamellendecke. „Für deren Sanierung müssen sämtliche Bauteile als Prototypen entwickelt, geprüft, produziert und montiert werden“, so Fusban. Insgesamt 7700 Augenschrauben müssen ersetzt werden, und die seien nur ein kleiner Teil der Konstruktion. In den vergangenen Monaten sind laut Fusban die einzelnen Bauteile in Kleinserien gefertigt und getestet worden. Nach dem vorübergehenden Badebetrieb soll die Sanierung beginnen. Derzeit geht die Stadt von 24 Wochen Sanierungsdauer aus, Schwimmen ist dann wieder nicht möglich.