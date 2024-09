Lottie Moss nach Ozempic-Überdosis im Krankenhaus

„Vor ein paar Monaten war ich mit meinem Gewicht unzufrieden, ich hatte eine Freundin, und sie konnte es für mich besorgen. Es war unter der Hand, von einem Arzt, aber es war nicht so, dass man in eine Arztpraxis geht und er es einem verschreibt, den Blutdruck misst und Tests macht, was man braucht, wenn man etwas wie Ozempic nimmt.“