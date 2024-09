Alko-Lenkerin raste der Polizei mit 160 km/ davon

Inn Mehrnbach wurde eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 21.15 Uhr auf einen Pkw aufmerksam, der die L503 Oberinnviertler Landesstraße in Riegerting bei der Kreuzung mit der L1065 mit weit überhöhter Geschwindigkeit passierte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, dabei missachtete die 40-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Braunau sämtliche Anhalteversuche und versuchte davonzurasen.



Mit bis zu 160 km/h geflüchtet

Die Verfolgungsfahrt führte zwölf Kilometer lang durch mehrere Ortsgebiete, wobei die Lenkerin mit permanent überhöhten Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h mehrere riskante Fahrmanöver ausführte. In St. Johann am Walde bog die Frau schließlich unvermittelt von der L1061 nach rechts in einen unbefestigten Forstweg ab. Dort hielt die Lenkerin ihr Fahrzeug an und verließ dieses, um ihre Flucht abseits des Forstweges zu Fuß fortzusetzen.



Dann gings zu Fuß weiter

Die Beamten folgten der Frau ebenfalls zu Fuß und konnten sie nach wenigen Metern im dortigen Waldstück stellen. Aufgrund der eindeutigen Alkoholisierungssymptome wurde mit der 40-jährigen ein Alkomattest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,12 Promille. Die Lenkerin wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen den Behörden angezeigt. Der Führerschein wurde ihr an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.