Geschossener Wolf war Problemtier

Am 7. August war in Vorarlberg zum ersten Mal seit rund 150 Jahren ein Wolf geschossen worden. Und das ganz legal, hatte doch die Bezirkshauptmannschaft Bregenz im Vorfeld eine entsprechende „Maßnahmenverordung“ erlassen. Aus Jux und Tollerei wurde der Abschussbescheid nicht ausgestellt: Denn in den Tagen zuvor kam es im hinteren Mellental wiederholt zu Wolfsangriffen auf Großvieh. Zwei Jungrinder wurden gerissen, ein Kalb verletzt. Weiters stürzte ein flüchtendes Rind in den Tod. Bereits Ende Juli hatte ein Wolf in Bezau-Schönenbach eine trächtige Kuh angegriffen – das Kalb wurde wenige Tage später tot geboren, die Kuh musste eingeschläfert werden.