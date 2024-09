„Saison zählt zu den Top 3 in letzten 15 Jahren“

Spitzenwert: Über 105.000 Besucher im Juli

Die vielen Hitzetage in den Sommermonaten Juli und August sorgten für gut besuchte Bäder: Mit insgesamt 105.436 Badegästen war der Juli heuer absoluter Spitzenreiter. Der Spitzentag der Sommersaison 2024 lag aber noch im Juni: Am Samstag, 29. Juni, erfrischten sich 4547 Badegäste im Parkbad, im Hummelhofbad waren es am gleichen Tag 3182 Gäste und in der Erlebnisoase Schörgenhub 2343 Badegäste.