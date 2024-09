Trump-Fans fluten Web mit Katzen und Enten-Bildern

Er profitiert davon, dass es in den USA bislang so gut wie keine Verbote dagegen gibt, durch Künstliche Intelligenz erzeugte Fake-Fotos oder Videos im Wahlkampf als Waffe einzusetzen. Im Kongress werden zwar neue Gesetze für landesweite Beschränkungen diskutiert, doch bis zur Präsidentschaftswahl am 5. November werden diese nicht verabschiedet werden können.