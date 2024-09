„Putin würde Trump zum Mittagessen verspeisen“

Das erste und wohl einzige TV-Duell der beiden US-Präsidentschaftskandidaten ist die erwartete Verbalschlacht geworden. Kamala Harris und Donald Trump griffen einander in der Nacht auf Mittwoch bei so ziemlich jedem angeschnittenen Thema scharf an. Besonders heftig wurde es bei der Abtreibung, Migration und dem Ukraine-Krieg. Weil sich Ex-Präsident Trump immer wieder rühmt, unter seiner Regierung wäre der Krieg binnen 24 Stunden vorbei, merkte Harris an: „Wladimir Putin würde ihn zum Mittagessen verspeisen.“