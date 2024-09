Taylor Swift nach TV-Duell: „Werde Harris wählen“

„Falschinformationen mit der Wahrheit bekämpfen“

„Wir können so viel mehr in diesem Land erreichen, wenn wir mit Ruhe geführt werden und nicht durch Chaos“, machte sich Swift eine der wichtigsten Angriffslinien von Harris gegen Ex-Präsident Trump zu eigen. Ihre Offenlegung begründete sie damit, dass Trump kürzlich eine KI-generierte falsche Unterstützungserklärung von ihr auf seiner Seite gepostet habe. „Das hat mich zum Schluss gebracht, dass ich völlig transparent bezüglich meiner tatsächlichen Pläne als Wählerin sein sollte. Falschinformationen kann man am einfachsten mit der Wahrheit bekämpfen.“