7200 Euro für Fahrerflucht: Wie kam es zum Urteil?

Zu nur 7200 Euro Geldbuße – nicht rechtskräftig – ist ein türkischstämmiger 28-Jähriger aus Perg am Montag am Linzer Landesgericht verurteilt worden, obwohl er einen tödlichen Unfall mit Fahrerflucht begangen hatte und das Cannabis-Produkt THC in seinem Blut nachgewiesen wurde. Wie kam es zu diesem Urteil?