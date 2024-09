Stögmüller: „Unser Geld soll nicht nach Russland“

„Wir haben bereits begonnen, mit NGOs und Botschaftern zu sprechen,“ erklärt Stögmüller. Die Sicherheitsstrategie müsse in der nächsten Geschäftsperiode umfassend besprochen werden, nicht nur im Unterausschuss, sondern auch im Dialog mit Expertinnen und Experten sowie der Zivilbevölkerung. „Es ist nicht gut, wenn eine Sicherheitsstrategie nur von zwei Regierungsparteien beschlossen wird. Sie muss ein breites Fundament in der Bevölkerung haben,“ so Stögmüller weiter. Die Aufgabe der nächsten Regierung wird es sein, diesen Diskurs fortzusetzen und die Strategie zu erarbeiten.