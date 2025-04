Frühlingshafte Packages von Nespresso gewinnen

Stylisher Hingucker in Candy Pink und Lilac

Die VERTUO Pop ist nicht nur ein Eyecatcher, sondern bietet auch Kaffeegenuss in sechs verschiedenen Tassengrößen – von Ristretto über Double Espresso bis zum XL-Kaffee ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Bedienung könnte dabei nicht einfacher sein: Ein Knopfdruck genügt und der Lieblingskaffee ist serviert. Passend zur Jahreszeit verbreiten die neuen verfügbaren Farben Lilac und Candy Pink frühlingshafte Stimmung in jeder Küche. So bringt die VERTUO Pop nun noch mehr Farbe ins Leben!