Konferenz: BVB, TSG und Bayer, LIVE ab 15.30 Uhr

Für Leverkusen geht es in Heidenheim darum, im Kampf um die Meisterschaft den Druck auf Bayern München zu erhöhen. Dortmund kämpft in Freiburg darum, nachhaltig aus der sportlichen Krise zu kommen und Hoffenheim kämpft in Leipzig um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Außerdem trifft Mainz auf Kiel und Bochum auf Stuttagrt.