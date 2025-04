McLaren dominiert, schon wieder Feuer in Suzuka

McLaren hat am Samstag auch das Abschlusstraining für den Großen Preis von Japan dominiert. WM-Leader Lando Norris war im dritten Freien Training in Suzuka knapp schneller als sein Teamkollege Oscar Piastri (+0,026 Sek.), die beiden hatten in den zwei Einheiten tags zuvor jeweils einmal die Bestzeit aufgestellt.