Franzose (71) ließ Ehefrau 92 Mal vergewaltigen

Am Montag hat in Avignon der Prozess in dem widerwärtigen Fall begonnen. Obwohl das, was ihr angetan wurde, ungeheuer unangenehm sein muss, bestand P. darauf, dass die Öffentlichkeit nicht von der Verhandlung ausgeschlossen wird. Der Prozess solle „vollständig und bis zum Ende öffentlich“ sein, sagte der Anwalt Stéphane Babonneau, der die 72 Jahre alte Ehefrau des Angeklagten vertritt.