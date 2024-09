Gestohlenes Auto 30 Kilometer entfernt aufgetaucht

Irgendwann zwischen vergangenem Sonntag und Freitag wurde der schon etwas ältere, in Italien zugelassene Pkw in Innsbruck gestohlen. „Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem öffentlichen Parkplatz in der Valiergasse im Osten der Stadt abgestellt“, heißt es vonseiten der Exekutive.