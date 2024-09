Rätsel um gestohlenes Auto, das wieder auftauchte

Auto in Jenbach entdeckt

Während der Besitzer den Diebstahl über das Wochenende erst realisieren musste, konnte er am Montag wieder aufatmen. Sein Auto wurde nämlich gefunden. „Das als gestohlen gemeldete Fahrzeug konnte gegen 8.15 Uhr in Jenbach auf einem Parkplatz entdeckt werden. Es wurde dem Besitzer mittlerweile wieder übergeben“, berichtete die Exekutive.