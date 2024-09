„Ein Waffenverbot scheint sofort auf“

„Ich kann ausschließen, dass der Bursch in meinem Geschäft eine Waffe bekommen hätte“, sagt Waffenhändler Wolfgang Russegger. Zig Gründe sprechen dagegen. Allen voran das Waffenverbot, das sofort bei der Abfrage im zentralen Waffenregister aufscheinen würde. Zudem komme die Abkühlungsphase von drei Tagen zwischen Kauf und Übergabe der Waffe. „Es ist auszuschließen, dass ein sorgfältiger Fachhändler eine Waffe so einfach hergibt“, so der Fachmann, der in Puch-Urstein ein Geschäft samt Schießstand betreibt.