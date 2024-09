Emrah I. konnte trotz Waffenverbot Gewehr kaufen

Suche nach Hintergründen dauert an

Heimische Ermittler konnten islamistische Verbindungen bisher nicht nachweisen: Am Wohnsitz des 18-Jährigen in Neumarkt am Wallersee war nach dem vereitelten mutmaßlichen Terroranschlag bis weit in die Nachtstunden hinein eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden.