Emrah I. spielte mit 14 Jahren Gewaltszenen nach

Drei Videos am PC im Kinderzimmer entdeckt

Die Staatsanwaltschaft veranlasste daraufhin eine gerichtlich bewilligte Hausdurchsuchung im Kinderzimmer des Neumarkters. Damals wurden sein Handy und ein Stand-PC sichergestellt und ausgewertet. Während auf seinem Handy keine relevanten Daten gefunden wurden, entdeckten die Ermittler auf dem PC drei Videos, die der Verdächtige schon als 14-Jähriger selbst aufgenommen hatte. Sie zeigten Szenen aus einem Computerspiel mit islamistischen Inhalten. „Nur auf einem dieser Videos waren Symbole der terroristischen Vereinigung AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT zu sehen“, erklärt die Staatsanwaltschaft in ihrer Stellungnahme.