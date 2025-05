Ein Treffen am anderen Ende der Welt

Unerwartete Begegnung am Strand

In Australien spielt der Fußball generell nur eine Nebenrolle, das Surfen steht bei den Einheimischen ganz oben an der Tagesordnung. Auch die beiden Salzburger sind bereits auf den Geschmack gekommen und freuten sich bei einem Strandausflug über eine unerwartete Begegnung. „Ich bin im Sand gesessen und auf einmal sehe ich den Felix neben mir. Ich wusste zwar, dass er auch hier ist, aber wir haben uns nichts ausgemacht“, konnte es Ebner kaum fassen. Auch Eliasch grinste: „Dass wir uns am anderen Ende der Welt zufällig treffen, war ein Wahnsinn.“ Bis Juni ist das Duo noch in Down Under, ehe es nach Hause geht.