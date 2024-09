Model Stefanie Giesinger hatte eine Abtreibung

„Panik, Panik, was mache ich?“

Nachdem sie das Ergebnis des Schwangerschaftstests gesehen habe, habe sie „geschrien“. Ihr Freund habe sie daraufhin gefragt, was los sei. „Ich habe mich ins Bett gelegt und war so ,Oh mein Gott, Panik, Panik, was mache ich?‘“