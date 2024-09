„Aggression und Hetze – auch in Österreich“

In drei Wochen sind Nationalratswahlen. Die FPÖ liegt nach wie vor in allen Umfragen voran. Dahinter folgt die ÖVP, abgeschlagen derzeit die SPÖ. Das sorgt bei vielen für Sorgenfalten. Und Alarmstimmung. Am Mittwoch schickten mehr als 100 Prominente aus Kunst, Wissenschaft und Politik einen Brief an 1500 Kandidierende zur Nationalratswahl am 29. September.