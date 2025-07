Das Jobwunder bei den Beamten

Zwei Jahre Rezession, ein Jahr Stagnation, kein Wunder, dass die Zahl der Arbeitslosen wieder ansteigt. Immer mehr Betriebe kommen mit den gestiegenen Kosten nicht mehr zurecht und bauen Personal ab.

So weit, so ernst. Jetzt aber kommt es: Mitten in dieser Auftragswüste gibt es ein Jobwunder. Von Krise keine Spur? Da werden laufend immer mehr Leute angestellt? Sie wollen wissen, um welche wunderbare Ausnahme es sich da handelt? Na, um den öffentlichen Dienst.

Die Denkwerkstatt Agenda Austria hat genau nachgerechnet und festgestellt: Die Zahl der öffentlich Beschäftigten ist von 818.140 im Jahr 2008 auf 1,050.651 (2024) gestiegen.

Wörtlich heißt es: „Während viele Bereiche unter dem Druck von Krisen und strukturellem Wandel leiden, ist die Zahl der öffentlich Beschäftigten kontinuierlich angestiegen.“ Und: „Trotz Sparvorgaben ist aktuell ein weiterer Personalaufbau geplant.“ Weder die Digitalisierung oder die Künstliche Intelligenz bringen da Einsparungen, der versprochene Bürokratieabbau (alles Blabla) ebenso nicht.

Das muss man sich vorstellen: Staat und Sozialversicherung haben uns in zwei Jahren um zehn Milliarden Euro mehr gekostet. Und da redet jemand noch von einem „Sparbudget“?

Während rundherum die Wirtschaft kriselt, blüht das Jobwunder im öffentlichen Dienst. Der Staat kennt keine Krise, er hat ja uns. Als Steuerzahler …