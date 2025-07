Leiche von verschollenem Schwimmer (80) entdeckt

„Ertrinkungsunfall Gewässer“ – diese Alarmmeldung ging am Montag kurz vor 9.30 Uhr über die Leitstelle Tirol hinaus. Schauplatz des Zwischenfalls war der Längsee bei Kufstein. Ein 80-jähriger Einheimischer, der mit seiner Ehefrau auf den See hinausgeschwommen war, ging plötzlich unter. Ein Ehepaar, das am Ufer saß, beobachtete dies und schlug sofort Alarm!