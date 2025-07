Stars bangen: Die ersten Tage „muss man überleben“

Roglic schon mehrmals betroffen

Pogacars slowenischer Landsmann Primoz Roglic war in der Vergangenheit mehrmals in Stürze verwickelt und hatte seine Hoffnungen auf Top-Platzierungen bei großen Rundfahrten früh begraben müssen. Zuletzt war dem Kapitän des Red-Bull-Teams das auch beim Giro d‘Italia passiert. Im Vorjahr musste er in Frankreich nach einem Sturz in einer Abfahrt aufgeben. 2023 hat Roglic den Giro gewonnen, dazu viermal die Vuelta a Espana, die Tour aber möglicherweise auch aus diesem Grund noch nie.