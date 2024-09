Schuldirektorin führt Klasse nur für Migranten ein

Die deutschsprachige Goethe-Schule in Bozen liegt mitten in der Altstadt und hat einen guten Ruf. Einen so guten, dass sogar italienischsprachige Eltern ihre Kinder gerne seit Jahren dorthin schicken, um die deutsche Sprache schneller und besser zu erlernen. Doch internationale Fluchtbewegungen machen auch vor der idyllischen Stadt nicht halt. Der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund steigt jährlich an und stellt auch auf Druck und Wut der Eltern die Schulleitungen vor schwer lösbare Aufgaben.