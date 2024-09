Dürreschäden steigen auf 150 Millionen Euro

„Aktuell beträgt der Gesamtschaden in der Landwirtschaft in Österreich (insgesamt, Anm.) 250 Mio. Euro, 150 Mio. Euro aufgrund der Dürre, 100 Mio. durch Frost, Hagel, Sturm und Überschwemmung“, erklärte Hagelversicherung-Chef Kurt Weinberger am Dienstag in einer Aussendung. Die Landwirtschaft fast überall außer im Westen stehe „durch die historische Anzahl an Hitzetagen vielfach vor vertrockneten Feldern“. Dürreschäden gibt es laut Hagelversicherung vor allem bei Mais, Sonnenblumen, Soja, Zuckerrüben und Grünland.